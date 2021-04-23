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В Губе сдан в пользование приют для животных "Верный друг"

В Губе сдан в пользование приют для животных "Верный друг" В приют уже доставлены 20 бродячих собак
Социальная защита
23 апреля 2021 г. 14:10
В Губе сдан в пользование приют для животных Верный друг
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В Губинском районе сдан в пользование приют для бродячих животных.

Как передает северное бюро Report, приют под названием "Верный друг" построен вне райцентра.

В открытии приюта приняли участие глава ИВ Губинского района Зияддин Алиев, председатель городского муниципалитета Хумай Мамедова, представитель общественного объединения "Защита животных Азербайджана" Фарид Мансуров, временный поверенный в делах Израиля в Азербайджане Дорон Пеер и журналисты.

Уличные собаки были доставлены в приют и привиты от бешенства и других заболеваний, кроме того они прошли стерилизацию.

Наряду с собаками, в приюте предусмотрен уход за больными лошадьми и другими животными, созданы условия для этого.

В действующей в центре клинике работают ветеринар и медперсонал для лечения и обследования животных.

В приют уже доставлены 20 бродячих собак, о которых здесь будут заботиться.

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Версия на английском языке "Faithful friend" animal shelter opened in Guba
Версия на азербайджанском языке Qubada "Sadiq dost" sığınacağı istifadəyə verilib

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