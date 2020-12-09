О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны

В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения начала работу рабочая группа в связи с семьями наших героев-шехидов и участников Отечественной войны.
Социальная защита
9 декабря 2020 г. 18:34
В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения начала работу рабочая группа в связи с семьями наших героев-шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, на состоявшейся по этому случаю видеоконференции председатель Фонда Гималай Мамишов сообщил, что сотрудники, представленные в рабочей группе, встречаются с семьями шехидов и участниками войны на подведомственных служебных территориях.

В первую очередь изучается их социальный статус, определяются направления социальной поддержки, в которых они нуждаются, объясняются возникающие права социального обеспечения.

Основной целью создания рабочей группы является оперативная поддержка прав на социальное обеспечение семей шехидов и участников войны. В частности, для назначения выплат по видам социального обеспечения семьям шехидов, не дожидаясь представления ими соответствующих документов, эти документы собираются из соответствующих органов, после чего производятся назначения.

В последние дни до 500 членам семей шехидов были назначены пенсии и пособия. Процесс продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

Новости партнеров

Самое важное

Президент Турции прибыл в Азербайджан
Президент Турции прибыл в Азербайджан
9 декабря 2020 г. 17:18
Эрдоган: Несправедливости, длившейся в Карабахе 30 лет, положен конец
Эрдоган: Несправедливости, длившейся в Карабахе 30 лет, положен конец
9 декабря 2020 г. 14:30
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
9 декабря 2020 г. 09:51
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
8 декабря 2020 г. 18:00
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
8 декабря 2020 г. 16:13
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
8 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
8 декабря 2020 г. 14:49
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
8 декабря 2020 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi