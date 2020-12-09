В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения начала работу рабочая группа в связи с семьями наших героев-шехидов и участников Отечественной войны.

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения начала работу рабочая группа в связи с семьями наших героев-шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, на состоявшейся по этому случаю видеоконференции председатель Фонда Гималай Мамишов сообщил, что сотрудники, представленные в рабочей группе, встречаются с семьями шехидов и участниками войны на подведомственных служебных территориях.

В первую очередь изучается их социальный статус, определяются направления социальной поддержки, в которых они нуждаются, объясняются возникающие права социального обеспечения.

Основной целью создания рабочей группы является оперативная поддержка прав на социальное обеспечение семей шехидов и участников войны. В частности, для назначения выплат по видам социального обеспечения семьям шехидов, не дожидаясь представления ими соответствующих документов, эти документы собираются из соответствующих органов, после чего производятся назначения.

В последние дни до 500 членам семей шехидов были назначены пенсии и пособия. Процесс продолжается.