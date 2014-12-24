​В госорганы представлен предварительный проект "Кодекса о государственной службе"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В целях усовершенствования и систематизации законодательства о госслужбе подготовлен и представлен в госорганы предварительный проект "Кодекса о государственной службе".

Как сообщает Report, об этом заявил на посвященном обсуждению предварительного проекта "Кодекса о государственной службе" заведующий юридическим сектором Комиссии по вопросам госслужбы при президенте Азербайджанской Республики Вугар Аскеров.

"В новом кодексе усовершенствованы правила приема на госслужбу, улучшены процедуры повышения специализации госслужащих. Проект был доработан и усовершенствован Комиссией по вопросам госслужбы при президенте Азербайджанской Республики с учетом представленных госорганами отзывов и предложений. В новом кодексе определены вопросы управления резервными кадрами. Кроме того, пересмотрены вопросы о стаже и испытательном сроке, уточнены материальное положение госслужащих и причины отстранения от госслужбы", - заявил В.Аскеров.