​В Госкомстате на 1 вакантное место претендуют 158 кандидатов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Завершилась регистрация кандидатов по объявленному 9 февраля конкурсу на 92 вакансии в соответствии с V-VII классификациями административных должностей в 5 государственных органах Комиссии по вопросам госслужбы при президенте Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе комиссии.
По конкурсу зарегистрировано 2 687 кандидатов. 92,18% прошедших регистрацию кандидатов были по Государственному комитету статистики.
Дата и место проведения тестового экзамена будут размещены в разделе "График тестовых экзаменов" на сайте комиссии (www.dqmk.gov.az).
Лицам, чей мобильный телефон и адрес электронной почты зарегистрирован комиссией, будет отправлено короткое смс-сообщение или электронное письмо о времени проведения тестового экзамена.
Наибольший конкурс зарегистрирован на должность ведущего консультанта в секторе международного обмена информацией отдела международных связей Госкомстата, где на 1 вакантное место претендуют 158 кандидатов.
На экзамене кандидатам придется выполнить 100 тестовых заданий, которые сгруппированы по следующим блокам:
- общее мировоззрение, в том числе общие знания об Азербайджане и азербайджанском языке - 15 тестовых заданий;
- законодательная сфера - 40 тестовых заданий;
- сфера информационных технологий - 15 тестовых заданий;
- способность логического мышления - 30 тестовых заданий.
Методические пособия и составленные для подготовки тестовых заданий обобщенные программы размещены на сайте (http://dqmk.gov.az/index.php/home/post/1270).
На тестовом экзамене задания будут в рамках указанных программ.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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