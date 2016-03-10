​В Госкомстате на 1 вакантное место претендуют 158 кандидатов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Завершилась регистрация кандидатов по объявленному 9 февраля конкурсу на 92 вакансии в соответствии с V-VII классификациями административных должностей в 5 государственных органах Комиссии по вопросам госслужбы при президенте Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе комиссии.

По конкурсу зарегистрировано 2 687 кандидатов. 92,18% прошедших регистрацию кандидатов были по Государственному комитету статистики.

Дата и место проведения тестового экзамена будут размещены в разделе "График тестовых экзаменов" на сайте комиссии (www.dqmk.gov.az).

Лицам, чей мобильный телефон и адрес электронной почты зарегистрирован комиссией, будет отправлено короткое смс-сообщение или электронное письмо о времени проведения тестового экзамена.

Наибольший конкурс зарегистрирован на должность ведущего консультанта в секторе международного обмена информацией отдела международных связей Госкомстата, где на 1 вакантное место претендуют 158 кандидатов.

На экзамене кандидатам придется выполнить 100 тестовых заданий, которые сгруппированы по следующим блокам:

- общее мировоззрение, в том числе общие знания об Азербайджане и азербайджанском языке - 15 тестовых заданий;

- законодательная сфера - 40 тестовых заданий;

- сфера информационных технологий - 15 тестовых заданий;

- способность логического мышления - 30 тестовых заданий.

Методические пособия и составленные для подготовки тестовых заданий обобщенные программы размещены на сайте (http://dqmk.gov.az/index.php/home/post/1270).

На тестовом экзамене задания будут в рамках указанных программ.