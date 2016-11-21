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    В госбюджете на будущий год увеличена сумма средств, выделяемых ASAN Xidmət

    Сумма средств, предусмотренных в 2017 году, на 4 252 315 манатов превзойдет средства, выделенные в 2016 году

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Из госбюджета на будущий год Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (служба ASAN Xidmət) будет выделено 21 165 309 манатов.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в проекте "Госбюджета Азербайджанской Республики на 2017 год".

    В 2016 году эта сумма составляла 16 912 994 маната.

    Сумма средств, предусмотренных в 2017 году, на 4 252 315 манатов превзойдет средства, выделенные в 2016 году. 

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