​В городе Исмаиллы произведут капитальный ремонт многоквартирных зданий

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Исмаиллы.

Как передает Report, документ подписан в целях продолжения в Исмаиллы работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 26 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.

В распоряжении отмечается, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики осуществлены важные меры по социально-экономическому развитию Исмаиллинского района, реализации инфраструктурных проектов и в целом решению проблем, беспокоящих население, построены Олимпийский спортивный комплекс, малая гидроэлектростанция, Центр профессионального обучения, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Центр культуры, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, созданы крупные промышленные, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 8 тысяч новых рабочих мест, реконструирована система снабжения города Исмаиллы питьевой водой, проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно документу, для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Исмаиллы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.