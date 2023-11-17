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В городе Физули впервые проводится ярмарка труда

В городе Физули впервые проводится ярмарка труда В освобожденном от оккупации городе Физули впервые проводится ярмарка труда.
Социальная защита
17 ноября 2023 г. 12:46
В городе Физули впервые проводится ярмарка труда

В освобожденном от оккупации городе Физули впервые проводится ярмарка труда.

Как сообщает карабахское бюро Report, ярмарка организована Карабахским региональным отделением занятости Государственного агентства занятости при поддержке Специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

На ярмарке представлено около 200 вакансий в 20 предприятиях частных и государственных структур. Мероприятие организовано с целью обеспечения занятости граждан, вернувшихся в Физули.

По словам начальника Карабахского регионального отделения Госагентства занятости Бабека Тагиева, 73 человека из числа переселенных в Физули граждан уже обеспечены работой, 20 вовлечены в программу самозанятости.

Напомним, что в рамках программы "Великое возвращение" в городе Физули на сегодняшний день обеспечено постоянное проживание 258 семей (928 человек).

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilən Füzuli şəhərində ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilir

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