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В Государственном фонде соцзащиты произведены новые назначения

В Государственном фонде соцзащиты произведены новые назначения Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения Шахин Ибрагим оглу Алиев назначен заместителем председателя правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).
Социальная защита
26 мая 2025 г. 18:12
В Государственном фонде соцзащиты произведены новые назначения

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения Шахин Ибрагим оглу Алиев назначен заместителем председателя правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ.

Согласно информации, ранее он занимал должность директора центрального филиала Фонда по назначениям на особых условиях.

Согласно приказам председателя ГФСЗ директор Центрального филиала Фонда по назначению социальных выплат Маил Агасян оглу Мамедов освобожден от должности и назначен исполнительным директором Фонда, а заместитель директора центрального филиала ГФСЗ по назначениям на особых условиях Фуад Джейхун оглу Залыев освобожден от должности и назначен директором этого филиала.

На должность директора центрального филиала Фонда по назначению социальных выплат назначен Агшин Юсиф оглу Ализаде. Ранее он работал заместителем руководителя департамента внутреннего контроля и аудита Агентства DOST при Минтруда.

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