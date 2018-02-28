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    В Генпрокуратуру Азербайджана направлены 18 дел по строительным компаниям, где работники трудились без трудового договора

    За последние 10 месяцев подписаны 33 тыс. трудовых договоров физическими и юридическими лицами, занимающимися строительством зданий в Баку© Report/ Elchin Murad

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "За последние 10 месяцев подписаны 33 тыс. трудовых договоров физическими и юридическими лицами, занимающимися строительством многоквартирных жилых зданий в городе Баку, трудовые договоры были зарегистрированы в системе электронного уведомления".

    Как сообщает Report, об этом заявил директор центра мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Фариз Джафаров.

    Он отметил, что, наряду с этим были выявлены и недостатки в этой сфере: "О выявленных фактах были проинформированы соответствующие государственные органы. За 2017 год 17 материалов по юридическим и физическим лицам, компаниям взявшим на работу сотрудников без договора, были представлены в министерство труда и социальной защиты населения, 18 материалов - в Генеральную прокуратуру". 

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