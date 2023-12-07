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В Генпрокуратуре прояснили, кто должен оплачивать установку счетчиков в жилых домах

В Генпрокуратуре прояснили, кто должен оплачивать установку счетчиков в жилых домах Счетчики электрической энергии, газа и воды в жилых многоквартирных домах должны закупаться и устанавливаться за счет средств предприятия-поставщика
Социальная защита
7 декабря 2023 г. 17:45
В Генпрокуратуре прояснили, кто должен оплачивать установку счетчиков в жилых домах

Счетчики электрической энергии, газа и воды в жилых многоквартирных домах должны закупаться и устанавливаться за счет средств предприятия-поставщика.

Как сообщает Report, об этом заявили в Генеральной прокуратуре, комментируя вопрос о взимании Жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) средств с жильцов в многоквартирных домах за установку счетчиков.

В Генпрокуратуре при этом сослались на законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении" и "О водоснабжении и сточных водах".

"В соответствии с требованиями приведенных законодательных актов, счетчики для потребителей, являющихся юридическими лицами, закупаются и устанавливается за счет собственных средств этих юрлиц", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq binalarda quraşdırılan elektrik, su və qaz sayğacları ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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