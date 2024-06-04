В Гарадагском районе простились с Абышем Магомедовым, пропавшим без вести в I Карабахской войне

В Гарадагском районе Баку прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Абышем Магомедовым, останки которого были найдены на территории Физулинского района спустя 31 год.

В Гарадагском районе Баку прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Абышем Магомедовым, останки которого были найдены на территории Физулинского района спустя 31 год.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие родственники покойного, представители госструктур и общественности.

Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Кызылдаш Гарадагского района.

Отметим, что Магомедов Абыш Аскер оглу пропал без вести 31 августа 1993 года в селе Баласолтанлы Губадлинского района.