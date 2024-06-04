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В Гарадагском районе простились с Абышем Магомедовым, пропавшим без вести в I Карабахской войне

В Гарадагском районе простились с Абышем Магомедовым, пропавшим без вести в I Карабахской войне В Гарадагском районе Баку прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Абышем Магомедовым, останки которого были найдены на территории Физулинского района спустя 31 год.
Социальная защита
4 июня 2024 г. 13:47
В Гарадагском районе простились с Абышем Магомедовым, пропавшим без вести в I Карабахской войне

В Гарадагском районе Баку прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Абышем Магомедовым, останки которого были найдены на территории Физулинского района спустя 31 год.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие родственники покойного, представители госструктур и общественности.

Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Кызылдаш Гарадагского района.

Отметим, что Магомедов Абыш Аскер оглу пропал без вести 31 августа 1993 года в селе Баласолтанлы Губадлинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Abış Məhəmmədov dəfn olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

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