В Гарадагском районе простились с Абышем Магомедовым, пропавшим без вести в I Карабахской войне

В Гарадагском районе Баку прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Абышем Магомедовым, останки которого были найдены на территории Физулинского района спустя 31 год.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие родственники покойного, представители госструктур и общественности.
Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Кызылдаш Гарадагского района.
Отметим, что Магомедов Абыш Аскер оглу пропал без вести 31 августа 1993 года в селе Баласолтанлы Губадлинского района.