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В Габале завершились тренинги для бывших вынужденных переселенцев

В Габале завершились тренинги для бывших вынужденных переселенцев В Государственном центре профессионального образования Габалы продолжаются краткосрочные тренинги для вынужденных переселенцев.
Социальная защита
11 июля 2024 г. 14:25
В Габале завершились тренинги для бывших вынужденных переселенцев

В Государственном центре профессионального образования Габалы продолжаются краткосрочные тренинги для вынужденных переселенцев.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 84 бывших вынужденных переселенцев, проживавших в Габалинском районе, прошли краткосрочные курсы по специальностям: няня, пчеловод, повар-кондитер, слесарь-сантехник, специалист по животноводству, парикмахер, операционный бухгалтер и организатор туризма.

Для выпускников краткосрочных курсов, успешно сдавших выпускной квалификационный экзамен, была организована церемония вручения государственных образцовых сертификатов, утвержденных Министерством науки и образования.

Отметим, что продолжительность краткосрочных курсов согласно программам обучения составила три месяца. На сегодняшний день в Гяндже, Мингячевире и Габале в общей сложности 114 бывших вынужденных переселенцев были привлечены к указанным программам обучения. Среди выпускников программ 26% обеспечены работой в Гяндже, 29% - в Мингячевире, а 45% - в Габалинском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə keçmiş məcburi köçkünlər üçün qısamüddətli təlimlər keçirilib

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