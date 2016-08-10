В Габале сдан в эксплуатацию детский сад, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии детского сада, построенного в Габале по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия детского сада.

Отмечается, что в Габалинском районе действуют 24 учреждения дошкольного образования. В них обучаются 860 детей. С учетом потребностей района по инициативе Фонда Гейдара Алиева было построено еще одно новое учреждение дошкольного образования на 100 мест.

В двухэтажном здании площадью 3300 квадратных метра созданы фотоуголки, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, внимание и заботу первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой о детях. В комнатах для групп имеются все условия для обучения и воспитания детей, а в спальнях – для удобства малышей. В детском саду созданы развлекательная, спортивная и игровая зоны, музыкальная комната, помещения для занятий. Вокруг здания детского сада заложена полоса озеленения, создана площадка для игр, установлены аттракционы.