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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ С 7 августа в Габале проходит 13-й Всемирный скаутский молодежный форум, который продлится четыре дня. А 14-18 августа в Баку будет проходить Всемирная скаутская конференция. Такого масштаба международные мероприятия, связанные со скаутингом, в Азербайджане проводятся впервые. Агентство Report со ссылкой на Азертадж, представляет репортаж, посвященный форуму.

Будь готов! - Всегда готов!

Габала – невероятно красивый во все времена года уголок Азербайджана, давно привык к большому наплыву гостей, но такое количество скаутов регион видит впервые. В эти дни территория отеля Qafqaz Resort, где проходит Международный форум скаутов, пестрит от разнообразия красок униформы молодых людей различных рас и национальностей из 133 стран мира. Атмосфера всеобщей расслабленности и дружелюбного общения тут же поглотила и нас. Молодые люди образовывали группы по интересам, где придется: за столиками на террасе, на лестнице, на полу в фойе отеля, что-то непринужденно обсуждая. Но это ощущение праздного времяпрепровождения было обманчивым. На самом деле юные скауты знакомились, налаживая контакты, ведь в последующие часы и дни форума им предстояло рассматривать и решать серьезные проблемы. Так, на повестке первого дня стояло избрание молодежных советников Всемирного скаутского комитета 2017-2020 годов. А в остальные дни форума участников ждали различные сессии, посвященные лидерству, активному гражданству, защите окружающей среды, устойчивому развитию и другим важным вопросам. Что же объединяет этих молодых людей, каковы их цели и мотивация?

Для начала немного истории. Ключевую роль в появлении скаутов, т.е., буквально, в переводе с английского – разведчиков, сыграл англичанин Роберт Баден-Пауэлл. Именно он в 1907 году открыл первый лагерь скаутов на острове Браунси, в Великобритании, который поначалу ставил целью допризывную подготовку мальчиков. Ребята под руководством взрослых в полевых условиях учились правилам выживания и командному духу. Эта идея объединить в одной организации наставников-взрослых и обучающихся детей была столь революционной, что очень быстро из игры в «разведчиков» переросла во всемирное движение, направленное на стремление юного поколения быть полезными обществу и миру.

Большое развитие скаутинг получил и в царской России, где к 1917 году насчитывалось 50 тысяч скаутов в 143 городах. Потом нагрянула октябрьская революция, и скауты плавно превратились в пионеров. Но, к сожалению, советский скаутинг был сильно политизирован, превратившись в инструмент пропаганды коммунизма среди подрастающего поколения, в ущерб основным принципам этого движения. Так вместо проживания в палатках в лесу и обучению правилам выживания, пионеры проводили лето в санаторных корпусах, разучивая советские речевки.

Лишь одна вещь осталась неизменной – девиз скаутов «Будь готов!», к которому прибавилось пионерское «Всегда готов!». И в целом идеология пионерства в корне отличалась от ценностных основ скаутинга. Будь готов! - Всегда готов!

Все на Джамбори!

Что же представляет собой движение скаутов сегодня? В современном мире скауты чувствуют себя превосходно. Всемирная организация скаутского движения (WOSM) насчитывает более 40 миллионов участников и функционирует посредством сети национальных групп скаутов в не менее 224 странах и регионах мира, в том числе в Азербайджане. При этом WOSM организация некоммерческая и непартийная. Согласно принятому виденью организации, к 2023 году скаутинг станет лидирующим мировым молодежным образовательным движением, в которое будут вовлечены 100 миллионов юных последователей, желающих быть активными гражданами и участвовать в позитивных изменениях в своем обществе и во всем мире.

Следует отметить, что из скаутов действительно получаются хорошие лидеры. Джон Кеннеди, Джордж Буш, Билл Клинтон, Нельсон Мандела, Нил Армстронг, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и многие другие известные личности были и остаются скаутами. По словам председателя Всемирного скаутского комитета Жоао Армандо Гонсальвеса, посетившего форум в Габале, скаутинг предоставляет подрастающему поколению уникальные инструменты для достижения успеха в жизни. «Быть скаутом означает развивать свои лидерские способности, умение выходить из сложных жизненных обстоятельств, способность действовать в команде и другие необходимые для развития личности позиции. В итоге самые обычные молодые люди приобретают мощные инструменты для достижения поставленных целей».

Воспитание молодежи происходит через систему ценностей, основанную на скаутском слове и законе, и помощи в построении лучшего мира, в котором люди самореализуются как личности и играют конструктивную роль в обществе. Все это достигается путем вовлечения молодежи в неформальный образовательный процесс в период становления их личности, используя особый метод, который позволяет молодым людям сыграть главную роль в собственном развитии как самостоятельного, ответственного и преданного человека, готового всегда прийти на помощь.

У скаутов своя форма, к слову очень красивая, с разнообразными нашивками и символичными аксессуарами в виде платков-галстуков, которые повязывают на шею, и своя эмблема – лилия. Три лепестка цветка означают элементы скаутской клятвы: долг перед собой, перед ближними и перед Богом.

Как когда-то, пионеры мечтали попасть в Артек, все скауты грезят о Джамбори (Jamboree) – всемирном слете, организуемом раз в четыре года. Каждый скаут может стать участником Джамбори лишь раз в жизни. Слет проходит в разных странах мира, где существует скаутское движение и собирает многие тысячи скаутов со всего мира, в возрасте 14-17 лет. К слову, прошлый слет проходил в Японии, и в нем приняли участие более 33 000 скаутов из 155 стран мира!

Кредит доверия

А как обстоят дела со скаутингом в Азербайджане? По некоторым сведениям, скауты существовали в нашей стране еще во времена АДР в 1918 году. Возрождение скаутского движения началось в 1997 году с появлением Ассоциации скаутов Азербайджана, ныне являющейся членом Всемирной организации скаутского движения. Сегодня Национальная ассоциация скаутов насчитывает порядка 1750 членов из 16 регионов. Для сравнения в Индонезии более 10 миллионов скаутов, в США около 4 млн., в Индии больше 2.5 млн., в той же Турции более 140 тысяч. Теперь вы понимаете, какое значение имеет решение о проведении Всемирного скаутского молодежного форума и Конференции именно в Азербайджане! “Наша страна в упорной борьбе завоевала право проведения Скаутского форума и конференции”, - говорит Наргиз Балакишиева, директор 13-го Всемирного скаутского молодежного форума. – Во время голосования на последней Всемирной конференции в Словении три года назад, Азербайджан с рекордным отрывом победил Малайзию, в которой, чрезвычайно сильны традиции скаутинга. И самое главное, что мы смогли оправдать этот кредит доверия, оказанный нам одним из крупнейших общественных движений мира».

Действительно, высокопоставленные гости в первый же день выразили удовлетворение уровнем организации Форума. «Азербайджан давно утвердил себя в качестве великолепного организатора мероприятий мирового уровня, привлекающих в страну большое число участников и туристов, - отметил председатель Всемирного скаутского комитета Жоао Армандо Гонсальвес. - Не стал в этом ряду исключением и 13-й Всемирный скаутский молодежный форум в Габале, уровень организации которого превысил все наши ожидания. И это не только мое мнение, но и участников из десятков стран, большинство из которых посетили Азербайджан впервые. Поначалу мы не знали чего ждать от вашей страны, но теперь мы покорены профессионализмом организаторов, красотой природы и гостеприимством людей. Участники со всего мира увезут с собой хорошие впечатления об Азербайджане и поделятся с ними со своими друзьями и близкими. А широкая общественность в Азербайджане благодаря форуму сможет больше узнать о принципах всемирного скаутского движения».

Проведение в Азербайджане столь масштабных мероприятий, как Всемирный скаутский молодежный форум и Всемирная скаутская конференция, несомненно, привлечет внимание общественности нашей страны к скаутскому движению. И хотя за 20 лет деятельности в Азербайджане Ассоциация скаутов добилась многих результатов, однако это популярнейшее мировое движение, ставящее перед собой благородные цели, определенно заслуживает в нашей стране большего.

Скаутинг – как образ жизни

Итак, как можно стать скаутом, что это дает и к чему обязывает? По словам президента Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяса Исмаиллы, чтобы записаться в скауты, достаточно обратиться в офис организации, расположенный в Баку, по адресу: улица Мехти Гусейна, 69/10. Скаутом может стать каждый, начиная с 6 лет. Ассоциация скаутов – организация некоммерческая и негосударственная, поэтому функционирует на условиях самофинансирования. Каждый участник организации выплачивает членские взносы, довольно символические – 24 маната в год для жителей Баку, и 12 манатов - для скаутов из регионов.

Скауты разных возрастов распределяются по группам и встречаются как минимум раз в неделю, в офисе организации в своем регионе, либо же, что бывает чаще, выезжают на природу, где участвуют в тренингах или других программах. Общение с природой – один из основных методов скаутского воспитания, к которым также относятся работа в малых группах, закон и обещание, личностный рост участников и другие. Четырежды в год – раз в сезон, для скаутов в Азербайджане организуются национальные лагеря, где ребята из разных регионов страны общаются и продолжают обучение под наставничеством взрослых.

Все скаутское воспитание направленно на формирование всесторонней личности, готовой к самостоятельной жизни. Для скаутов их пребывание в организации становится образом жизни, с которым они не расстаются до самых седин.

В период между 2014-2017 годами Ассоциация скаутов Азербайджана, обладая минимумом ресурсов осуществила более 210 значимых местных проектов и мероприятий. Кроме того, лидеры организации регулярно представляют азербайджанский скаутинг на региональных и международных мероприятиях.

«Скаутинг имеет огромное значение в воспитании патриотов и сознательных граждан общества, поэтому во многих странах скауты получают всемерную поддержку государства, - утверждает президент Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяс Исмаилли. - Я думаю, в Азербайджане это также вопрос первостепенной важности, поскольку скаутинг помогает в организации полезного времяпрепровождения подрастающего поколения, удерживая молодежь от необдуманных поступков, которым так подвержено современное общество».

Вместо послесловия

На первый взгляд сложно поверить в серьезность заявлений скаутских лидеров о воспитании в их организации сознательных граждан и патриотов, или формировании у детей лидерских качеств и т.п. Но мы провели со скаутами почти целый день и обратили внимание на один интересный факт. Представьте, что станет с отелем, если привести в него группу обычных туристов из 300 человек, например коллектив крупной компании?! Думаю, многие из вас видели, как ведут себя на отдыхе отпускники или командировочные: столпотворение у лотков раздачи еды, разбросанные под ногами объедки, туалеты с вмиг уничтоженными мылом и салфетками и прочие прелести. А теперь представьте, что это не взрослые люди, а 300 подростков?

Так вот, эти ребята – скауты, которые, казалось бы, приехали на несколько дней в чужую страну и скоро уедут, демонстрировали высокую культуру, достойную подражания. Шумные и инициативные во время игр и скаутских сессий, они действительно терпеливо стояли в очередях во время кофе-брейков и обеда, соблюдали чистоту на территории отеля и уважительно относились к окружающим.

Мы желаем участникам форума успешно реализовать все запланированное, а сами будем с интересом следить и информировать Вас о дальнейших событиях не только форума и предстоящей 41-ой Всемирной скаутской конференции, но и о развитии деятельности Ассоциации скаутов Азербайджана.