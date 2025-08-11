В Габале очередная группа детей из Украины прошла курс реабилитации

О нас

Социальная защита
11 августа 2025 г. 12:20
В Габалинском детском реабилитационном центре Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла курс реабилитации очередная группа из 30 детей, привезенных из Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на первом этапе они прошли обследование в центре.

Согласно информации, для каждого ребенка составили индивидуальную программу реабилитации. Для стабилизации их эмоционального состояния и содействия их интеграции в общество профессиональными психологами проведены индивидуальные консультации, групповая и танцевальная терапия, занятия йогой.

Детям также предоставлены услуги лечебного массажа, лечебного бассейна, ванны и арт-терапии.

Помимо этого, в рамках 10-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей организованы экскурсии по историческим местам, музеям, настольные игры и прочие развлечения.

Версия на английском языке ФотоRehabilitation services provided to Ukrainian children brought to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib

