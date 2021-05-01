О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры 

В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры  Министерством труда и социальной защиты населения строятся детские реабилитационные центры в Габалинском и Шемкирском районах.
Социальная защита
1 мая 2021 г. 12:39
В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры 

Министерством труда и социальной защиты населения строятся детские реабилитационные центры в Габалинском и Шемкирском районах.

Как сообщили Report в Министерстве, в течение года около 1 800 детей, нуждающихся в восстановлении здоровья, будут обеспечены реабилитационными услугами в центрах на 50 коек. Детские реабилитационные центры в Габале и Шемкире планируется ввести в эксплуатацию в нынешнем году.

В целом, благодаря открытию новых реабилитационных учреждений министерства, число лиц, которым ежегодно оказывают реабилитационные услуги, достигнет 30 тысяч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qəbələ və Şəmkirdə Uşaq Reabilitasiya Mərkəzləri bu il istifadəyə veriləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi