В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры

Министерством труда и социальной защиты населения строятся детские реабилитационные центры в Габалинском и Шемкирском районах.

Министерством труда и социальной защиты населения строятся детские реабилитационные центры в Габалинском и Шемкирском районах.

Как сообщили Report в Министерстве, в течение года около 1 800 детей, нуждающихся в восстановлении здоровья, будут обеспечены реабилитационными услугами в центрах на 50 коек. Детские реабилитационные центры в Габале и Шемкире планируется ввести в эксплуатацию в нынешнем году.

В целом, благодаря открытию новых реабилитационных учреждений министерства, число лиц, которым ежегодно оказывают реабилитационные услуги, достигнет 30 тысяч.