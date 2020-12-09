В Фонд YAŞAT за день пожертвовано 1,5 млн манатов

Фонду поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – Фонду “YAŞAT” в течение одного дня было пожертвовано 1,5 миллиона манатов.
Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Фонд был создан на основе указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года.
Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT”:
ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Название счета: Фонд YAŞAT
ИНН: 1701393691
Манатный счет: AZ76IBAZ38090019447968925204
Название банка: Международный банк Азербайджана, Центральный филиал
SWIFT код: IBAZAZ2X
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
Код банка: 805722
ИНН банка: 9900001881
Адрес банка: город Баку, улица З.Тагиева, 3
Тел: (+99412) 937
FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - TRY
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC Code: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ98IBAZ38190019497968925204
Additional Correspondent bank:Turkiye Is Bankasi
SWIFT/BIC: ISBKTRIS
TR260006400000101790006744
FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - USD
Correspondent bank: Citibank NA, New York
SWIFT/BIC Code: CITIUS33
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ66IBAZ38190018407968925204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX
JP Morgan Chase Bank, New York
SWIFT/BIC: CHASUS33XXX
Citibank NA, New York
SWIFT/BIC: CITIUS33XXX
The Bank of New York Mellon, New York
SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX
FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - EUR
Beneficiary bank : The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ46IBAZ38190019787968925204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: COBADEFFXXX
400 88 66030 01 EUR
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX
DE33500700100949949200
FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – RUR
CORRESPONDENT BANK: The International Bank of Azerbaijan
MOSCOW Correspondent Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,
КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,
CORRESPONDENT ACCOUNT: 30111810500000000001
BENEFICIARY: YASHAT FONDU
BENEFICIARY ACCOUNT: AZ83IBAZ38190018107968925204
FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - GBP
Beneficiary bank:The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ61IBAZ38190018267968925204
ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank AG,London
SWIFT/BIC: DEUTGB2L
840032645700006
JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth
SWIFT/BIC:CHASGB2L
67101712.