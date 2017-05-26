 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Физули прошел фестиваль "Yaşa Azərbaycan"

    Волонтеры ASAN посетили Джорджуг Марджанлы

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В городе Горадиз Физулинского района прошел фестиваль "Yaşa Azərbaycan", посвященный Дню Республики – 28 Мая.

    Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    В рамках фестиваля "Волонтеры ASAN" в очередной раз посетили освобожденное от оккупации джебраильское село Джорджуг Марджанлы.

    Участники фестиваля встретились с солдатами, несущими боевую вахту на переднем фронте, поблагодарили их за оказываемую отвагу.

    Солдатам вручили письма, написанные гражданами посредством проекта "Письмо солдату!", а также письма, написанные школьникам в рамках проекта "Друг школьника".

    Затем были вручены подарки, приобретенные в ответ на письма, адресованные гражданам через сайт www.asanmektub.az детьми из села Мирзанагылар, где разместилось население Джоджуг Марджанлы. В то же время школьникам вручили книги, предоставленные Фондом "Знание".

    Фестиваль продолжился концертной программой. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi