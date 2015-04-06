​В этом году в Азербайджане выявлено около 3 500 фактов нарушения трудового законодательства

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при министерстве труда и социальной защиты населения в ходе мероприятий по контролю над нарушениями трудового законодательства и рассмотрения обращений населения выявила 3 327 правонарушения. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Случаи нарушения трудового законодательства выявлены в учреждениях частного сектора, а также сектора торговли и общественного питания, оптовой торговли, строительства. В большинство случаев обеспечено устранение правонарушение работодателями, в некоторых случаях, требующих различные сроки для устранения правонарушения, работодателям предписано их устранение в обязательном порядке.

Согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях в отношении работодателей были применены штрафы, из которых 50,07% (414 697 манатов) было перечислено в госбюджет, что на 37 901 манатов или же 10,05% больше показателя за аналогичный период прошлого года.