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В этом году в Зангилане появится пункт Smart DOST

В этом году в Зангилане появится пункт Smart DOST В этом году в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района Азербайджана в рамках проекта «Умное село» начнет функционировать пункт Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Smart DOST.
Социальная защита
1 марта 2022 г. 11:05
В этом году в Зангилане появится пункт Smart DOST

В этом году в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района Азербайджана в рамках проекта «Умное село» начнет функционировать пункт Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Smart DOST.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, в рамках программы Агентства "Восточный Зангезур и Карабах" в Шуше откроется филиал DOST со специальным статусом: "В этом году и в последующие годы будут предприняты соответствующие шаги для расширения по регионам сети DOST".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Zəngilanda “Smart DOST” xidmət məntəqəsi fəaliyyətə başlayacaq

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