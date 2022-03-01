В этом году в Зангилане появится пункт Smart DOST

В этом году в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района Азербайджана в рамках проекта «Умное село» начнет функционировать пункт Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Smart DOST.

В этом году в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района Азербайджана в рамках проекта «Умное село» начнет функционировать пункт Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Smart DOST.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, в рамках программы Агентства "Восточный Зангезур и Карабах" в Шуше откроется филиал DOST со специальным статусом: "В этом году и в последующие годы будут предприняты соответствующие шаги для расширения по регионам сети DOST".