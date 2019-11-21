В этом году в Азербайджане арестованы 19 человек за преступления против несовершеннолетних

"Периодически проводится анализ преступлений, совершаемых против несовершеннолетних. В первом полугодии было возбуждено 57 уголовных дел, связанных с привлечением к проституции, преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности лиц, не достигших совершеннолетия".

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Управления Генпрокуратуры Азербайджана по надзору за исполнением законов при производстве следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Мехман Ханкишиев.

По его словам, в первой половине этого года в целом завершено следствие по 38 уголовным делам и отправлено в суд: "По этим уголовным делам не было вынесено оправдательного приговора. В отношении 19 лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Это статистические данные, полученные по итогам расследований, проведенных органами прокуратуры и МВД".