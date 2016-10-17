В этом году в Азербайджане зарегистрировано 42,2 тыс. браков и 8,6 тыс. разводов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано число браков и разводов в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за 8 месяцев 2016 года регистрационными отделами зарегистрировано 42,2 тыс. браков и 8,6 тыс. разводов.

Количество браков на 1000 человек населения составило 6,6, а разводов - 1,3.

В январе-августе текущего года соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел произведена регистрация 2 622 человек для постоянного местожительства в Азербайджане и 1 205 человек, выехавших из страны. Положительное миграционное сальдо составило 1 417 человек.