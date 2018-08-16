Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане зарегистрировано 558 преступлений на почве бытового насилия.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что это на 1,6% уступает показателю соответствующего периода прошлого года. 10% преступлений, связанных с бытовым насилием, совершены ранее судимыми лицами, 7,0% - будучи в нетрезвом состоянии. 89,8% совершенных на почве бытового насилия преступлений относятся к преступлениям, связанным с предумышленным нанесением незначительного ущерба здоровью, 4,8% - предумышленным убийством или попыткой убийства, 3,2% - умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 0,2% - доведением до самоубийства, 2,0% - с другими преступлениями.

По сравнению с показателем соответствующего периода 2017-го года, статистика лиц, пострадавших в результате преступлений на почве бытового насилия, сократилась на 16,4% и составила 575 человек. 77,7% из них составляют женщины, 1,4% - несовершеннолетние.