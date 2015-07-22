​В этом году в Азербайджане зафиксировано 8 076 случаев нарушения трудового законодательства

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане за первое полугодие текущего года Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выявила 8 076 случаев нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Случаи нарушения трудового законодательства выявлены больше всего в секторе торговли и общественного питания, оптовой торговли, строительства и, в основном, в учреждениях частного сектора. Для устранения допущенных правонарушений в соответствии с законодательством предприняты необходимые меры.

Согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях в отношении работодателей были применены штрафы, из которых 53,8% (1 047 777 манатов) было перечислено в госбюджет, что на 119 421 манатов или же 12,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в результате проводимых Государственной службой инспекции труда (ГСИТ) мероприятий по обеспечению прав работников, повышению ответственности работодателей в связи с обеспечением охраны и безопасности труда, а также соответствующей пропагандистско-просветительской работы за отчетный период случаи нарушения трудового законодательства сократились на 12,8 % по сравнению с январем-июнем 2014 года.