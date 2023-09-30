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В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей

В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей.
Социальная защита
30 сентября 2023 г. 14:04
В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей

В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей.

Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в этом году 5 149 гражданам оказаны социально-бытовые услуги на дому, 100 детей отданы на усыновление, 126 детей из государственных детских учреждений были возвращены в свои семьи в результате реинтеграционных мер.

В текущем году путевками в санатории обеспечены 2 247 лиц, имеющих право на льготы, в том числе более 300 членов семей шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 100 uşaq övladlığa verilib

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