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    В этом году в Азербайджане среди имен для новорожденных девочек встречались имена Милана, Мирай, Нилай - СПИСОК

    Среди них были также имена героинь сериалов

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане новорожденных девочек начали называть более творческими, отличительными именами.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство юстиции, за январь этого года среди имен мальчиков встречались имена Рауль (24), Фатех (14), Онур (12).

    Мальчиков называли в основном часто встречающимися именами.

    Среди имен девочек были более творческие, новые имена. 

    Так, за январь 5 девочек назвали именем Милана, 14 - Мирай, 20 - Нилай. 

    Помимо этого, в январе в списке имен для девочек встречались имена Нур (21), Бану (37), Айсу (32), Эсма (26), Дамла (18), Аснад (13), Дуйгу (12), Мехин (11), Севги (11), Масума (11), Элиф (8), Сафия (7), София (7), Илькнур (6), Нихан (6), Селин (6), Семра (6), Эмилия (5), Эмилья (5).

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