В этом году в Азербайджане родилось более 2000 близнецов

Число браков на каждые 1000 человек снизилось с 8,9 до 7,1

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года в стране родилось 123,3 тыс. детей, что составляет 17,3 на каждые 1000 человек населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно отчету, 53,2% новорожденных - мальчики, 46,8 процентов - девочки. 2 238 новорожденных являются близнецами, а 66 - тройняшками.

Помимо этого, районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в январе-сентябре этого года было зарегистрировано 41 тыс. случаев смерти и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года число смертей на каждые 1000 человек населения снизилось с 5,9 до 5,7.

В то же время, регистрационными отделами зафиксировано 51 тыс. браков и 9,6 тыс. разводов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения снизилось с 8,9 до 7,1, а число разводов осталось на том же уровне (1,3).

Государственной миграционной службой и соответствующими структурами министерства внутренних дел за январь-сентябрь этого года зарегистрировано 2 038 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства, и 820 человек, покинувших страну.

В отчете также обнародовано демографическое положение в Азербайджане. С начала этого года численность населения страны выросла на 83,5 тыс. человек или 0,9%, и по состоянию на 1 октября 2015 года составило 9676,5 тыс. человек. Плотность населения на 1 кв.км составляет 112 человек.

51,3% населения проживают в городах, 46,9% - в регионах. 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин.