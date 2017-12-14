В этом году в Азербайджане родились 2134 близнеца и 42 тройняшки

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года в Азербайджане число рожденных мальчиков превысило количество девочек.

Как сообщили Report в Госкомстате, за 10 месяцев этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 120 035 новорожденных детей, это составляет 14,8 на каждые 1000 человек населения.

Из родившихся детей 53,1% - мальчики, 46,9% - девочки.

Среди них 2134 близнеца и 42 тройняшки.