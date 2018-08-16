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    В этом году в Азербайджане родились 1238 близнецов и 45 тройняшек

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года городскими и районными отделениями министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 66 166 новорожденных, что составляет 13,6 на каждые 1000 человек. 

    Как сообщили Report в Госкомстате, 1238 новорожденных  - близнецы, 45 - тройняшки.

    Среди новорожденных удельный вес девочек составил 47%, на каждые 100 девочек приходится 113 мальчиков (биологическая норма 105-107). Нарушение полового соотношения новорожденных сказалось и на общем половом соотношении населения - на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

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