В этом году в Азербайджане родились 1238 близнецов и 45 тройняшек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года городскими и районными отделениями министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 66 166 новорожденных, что составляет 13,6 на каждые 1000 человек.

Как сообщили Report в Госкомстате, 1238 новорожденных - близнецы, 45 - тройняшки.

Среди новорожденных удельный вес девочек составил 47%, на каждые 100 девочек приходится 113 мальчиков (биологическая норма 105-107). Нарушение полового соотношения новорожденных сказалось и на общем половом соотношении населения - на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.