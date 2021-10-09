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В этом году в Азербайджане работой обеспечены более 62 тыс. человек

В этом году в Азербайджане работой обеспечены более 62 тыс. человек Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило работой 62 673 человека за 9 месяцев текущего года.
Социальная защита
9 октября 2021 г. 13:20
В этом году в Азербайджане работой обеспечены более 62 тыс. человек

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило работой 62 673 человека за 9 месяцев текущего года.

Как сообщили Report в агентстве, 23 289 из них были привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Также агентством продолжена работа по реализации программы самозанятости. По данным, 11 950 человек уже зарегистрированы в программе. Из них 6 883 человека были обеспечены активами по выбранным направлениям бизнеса и создали свои небольшие хозяйства.

За указанный период агентство привлекло 262 безработных на курсы профессиональной подготовки по различным направлениям, а 147 человек - к профессиональной консультационной службе.

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Версия на английском языке Over 62,000 people employed in Azerbaijan this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 62 mindən artıq insan işlə təmin olunub

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