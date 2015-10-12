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    ​В этом году в Азербайджане произошло 112 несчастных случаев, связанных с производственными травмами

    Производственные травмы в основном зарегистрированы в строительной, перерабатывающей, энергетической, транспортной и пр. областях

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане статистика лиц, получивших за 9 месяцев этого года производственные травмы, сократилась на 35 процентов.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

    В информации говорится, что в отчетный период статистика несчастных случаев на производстве сократилась на 30% и составила 112 случаев. Количество групповых несчастных случаев сократилось на 92% и составило 2 случая.

    Статистика пострадавших в результате подобных случаев также сократилась на 35%.

    Производственные травмы в основном зарегистрированы в строительной, перерабатывающей, энергетической, транспортной и пр. областях. 

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