​В этом году в Азербайджане произошло 112 несчастных случаев, связанных с производственными травмами

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане статистика лиц, получивших за 9 месяцев этого года производственные травмы, сократилась на 35 процентов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

В информации говорится, что в отчетный период статистика несчастных случаев на производстве сократилась на 30% и составила 112 случаев. Количество групповых несчастных случаев сократилось на 92% и составило 2 случая.

Статистика пострадавших в результате подобных случаев также сократилась на 35%.

Производственные травмы в основном зарегистрированы в строительной, перерабатывающей, энергетической, транспортной и пр. областях.