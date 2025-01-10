В этом году в Азербайджане откроются еще 5 центров соцобслуживания

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения откроет в этом году еще 5 центров социального обслуживания.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения откроет в этом году еще 5 центров социального обслуживания.

Как сообщили Report в министерстве, 2 из них будут открыты в Баку, остальные - в Гаджигабульском, Гейчайском и Агдамском районах.

В данных центрах психологи, социальные педагоги, логопеды, терапевты и др. будут оказывать социально-реабилитационные услуги детям с инвалидностью и другим лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям.

Таким образом, число центров социального обслуживания Агентства достигнет 10.

Напомним, что в настоящее время действуют Абшеронский, Сабунчинский, Наримановский, Ясамальский центры социального обслуживания, а также Сумгайытское отделение социальной службы.