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В этом году в Азербайджане откроются еще 5 центров соцобслуживания

В этом году в Азербайджане откроются еще 5 центров соцобслуживания Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения откроет в этом году еще 5 центров социального обслуживания.
Социальная защита
10 января 2025 г. 15:42
В этом году в Азербайджане откроются еще 5 центров соцобслуживания

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения откроет в этом году еще 5 центров социального обслуживания.

Как сообщили Report в министерстве, 2 из них будут открыты в Баку, остальные - в Гаджигабульском, Гейчайском и Агдамском районах.

В данных центрах психологи, социальные педагоги, логопеды, терапевты и др. будут оказывать социально-реабилитационные услуги детям с инвалидностью и другим лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям.

Таким образом, число центров социального обслуживания Агентства достигнет 10.

Напомним, что в настоящее время действуют Абшеронский, Сабунчинский, Наримановский, Ясамальский центры социального обслуживания, а также Сумгайытское отделение социальной службы.

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Версия на азербайджанском языке Bu il daha beş sosial xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

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