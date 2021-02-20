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В этом году в Азербайджане будет создано 60 тыс. рабочих мест

В этом году в Азербайджане будет создано 60 тыс. рабочих мест В этом году программу самозанятости планируется расширить
Социальная защита
20 февраля 2021 г. 15:09
В этом году в Азербайджане будет создано 60 тыс. рабочих мест

"Очень важно, чтобы вернувшиеся с войны молодые люди были обеспечены работой, соответствующей их профессии и навыкам. Это и меры социальной защиты, и выражение уважения государства и общества к людям, сражавшимся за нас. Психологическая адаптация к гражданской жизни лиц, обеспеченных работой и занятием, проходит быстрее и комфортнее. Государственной службой занятости предусмотрена определенная квота в законодательстве для обеспечения работой в первую очередь семей шехидов, ветеранов и инвалидов войны".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в этом году программу самозанятости планируется расширить: "Для этого в бюджете Фонда страхования от безработицы предусмотрено 68 миллионов манатов, что позволит более 16 тысячам семей реализовать свой микро и малый бизнес-проект".

Председатель комитета отметил, что в этом году будет создано 60 тыс. оплачиваемых социальных рабочих мест, которые в первую очередь будут предоставлены нуждающимся в социальной защите.

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Версия на английском языке 60,000 jobs to be created in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 60 min iş yeri açılacaq

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