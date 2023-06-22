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В этом году усыновлены 64, реинтегрированы в семьи 68 детей

В этом году усыновлены 64, реинтегрированы в семьи 68 детей За минувший период 2023 года усыновлены 64 ребенка, из которых 34 - мальчики, 30 - девочки.
Социальная защита
22 июня 2023 г. 10:50
В этом году усыновлены 64, реинтегрированы в семьи 68 детей

За минувший период 2023 года усыновлены 64 ребенка, из которых 34 - мальчики, 30 - девочки.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что на основании указа президента Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство. За прошедший период обеспечена электронизация управления и услуг в этой области, процесс усыновления осуществляется через электронную систему.

Также под контролем сохраняется обеспечение в семьях физического и нравственного развития усыновленных детей. С этой целью до достижения детьми 18-летнего возраста в первый год усыновления мониторинг проводится ежеквартально, а в дальнейшем – раз в год.

В этом году в результате реинтеграционных мер из учреждений социального обслуживания в свои биологические семьи возвращены 68 детей - 35 мальчиков и 33 девочки.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 64 uşaq övladlığa götürülüb, 68 uşaq öz ailəsinə reinteqrasiya edilib

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