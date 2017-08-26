В этом году учреждения соцслужб Азербайджана вернули в семьи 20 детей

© Report.az

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В учреждениях соцслужб для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 и 2 министерства труда и социальной защиты населения за счет государства содержится 330 детей.

Об этом Report в отделе по связям с общественностью министерства.

В структуре сообщили, что в обоих учреждениях для получения детьми определенных навыков действуют соответствующие кружки и мастерские. Ведутся различные работы по созданию одинаковых с другими одногодками возможностей для детей в учреждении, организации их досуга, прогулок, воспитания культуры, торжеств и др.

В учреждениях соцслужб для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 и 2 ведутся работы в данной сфере. Только за прошедший период этого года учреждения соцслужб вернули в семьи 20 детей.