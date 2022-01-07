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В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов В этом году будут расширены работа по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны. Министерством труда и социальной защиты населения для данной категории лиц строится 500 частных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2022 году.
Социальная защита
7 января 2022 г. 19:31
В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов

В этом году будут расширены работы по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны. Министерством труда и социальной защиты населения для данной категории лиц строится 500 частных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ближайшее время после капитального ремонта и реконструкции будут сданы в эксплуатацию детский реабилитационный центр в Шамкире, а также психоневрологическое социальное учреждение в Шамахы.

В Лянкяранском и Хачмазском районах будут открыты реабилитационные учреждения санаторно-курортного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Версия на азербайджанском языке Bu il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 500-dək fərdi ev veriləcək

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