В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов

В этом году будут расширены работа по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны. Министерством труда и социальной защиты населения для данной категории лиц строится 500 частных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2022 году.

В этом году будут расширены работы по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны. Министерством труда и социальной защиты населения для данной категории лиц строится 500 частных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ближайшее время после капитального ремонта и реконструкции будут сданы в эксплуатацию детский реабилитационный центр в Шамкире, а также психоневрологическое социальное учреждение в Шамахы.

В Лянкяранском и Хачмазском районах будут открыты реабилитационные учреждения санаторно-курортного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья.