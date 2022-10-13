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В этом году расходы на соцобеспечение населения составили 4 млрд 910 млн манатов

В этом году расходы на соцобеспечение населения составили 4 млрд 910 млн манатов Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре текущего года на пенсии, пособия, пенсии, адресную государственную социальную помощь выплатило населению 4 млрд 910 млн манатов.
Социальная защита
13 октября 2022 г. 17:01
В этом году расходы на соцобеспечение населения составили 4 млрд 910 млн манатов

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре текущего года на пенсии, пособия, пенсии, адресную государственную социальную помощь выплатило населению 4 млрд 910 млн манатов.

Как сообщили Report в министерстве, выплаты по этим направлениям составили на 10% или на 440 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основе указанного роста лежит очередное повышение социальных выплат с начала текущего года в качестве нового этапа социальной реформы, а также расширение охвата системы социального обеспечения.

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Версия на азербайджанском языке Bu il sosial təminat xərcləri üzrə əhaliyə 4 mlrd. 910 mln. manat ödənilib

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