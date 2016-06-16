В этом году прирост населения в Азербайджане составил 33,6 тыс. человек

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно отчету, с начала года численность населения Азербайджана выросла на 33,6 тыс. человек или 0,3% и составила 9739,2 тыс. человек.

Плотность населения на 1 кв. км составила 112 человек.

53,1% населения являются городскими жителями, а 46,9% проживают в сельской местности. 49,8% населения составляют мужчины, а 50,2% - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1007 женщин.