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    В этом году прирост населения в Азербайджане составил 33,6 тыс. человек

    Численность населения страны достигла 9739,2 тыс. человек

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

    Согласно отчету, с начала года численность населения Азербайджана выросла на 33,6 тыс. человек или 0,3% и составила 9739,2 тыс. человек. 

    Плотность населения на 1 кв. км составила 112 человек.

    53,1% населения являются городскими жителями, а 46,9% проживают в сельской местности. 49,8% населения составляют мужчины, а 50,2% - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1007 женщин.

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