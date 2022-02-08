В этом году пакет социальных реформ в Азербайджане охватит 2,1 млн человек

Пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек.
Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на Министерском форуме ООН.
Он подчеркнул, что последовательное повышение благосостояния населения является одним из основных приоритетов социально-экономической политики Азербайджана.
Министр сообщил, что за последние три года в стране реализовано три пакета социальных реформ на сумму 5 миллиардов манатов (около 3 миллиардов долларов).
В результате реформ социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.
По его словам, адресную государственную программу социальной помощи, которая является одной из мер борьбы с бедностью.
Он отметил, что в прошлом году адресную помощь получили 47 тысяч малообеспеченных семей, в которых проживает 202 тысячи человек, среднемесячный размер помощи увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Он также подчеркнул, что в прошлом году около 4,6 процента населения страны или 466 тысяч человек были обеспечены ежемесячными и единовременными социальными пособиями, а среднемесячная пенсия по стране за последние три года увеличилась на 60 процентов.