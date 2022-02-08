В этом году пакет социальных реформ в Азербайджане охватит 2,1 млн человек

Пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек.

Пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на Министерском форуме ООН.

Он подчеркнул, что последовательное повышение благосостояния населения является одним из основных приоритетов социально-экономической политики Азербайджана.

Министр сообщил, что за последние три года в стране реализовано три пакета социальных реформ на сумму 5 миллиардов манатов (около 3 миллиардов долларов).

В результате реформ социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.

По его словам, адресную государственную программу социальной помощи, которая является одной из мер борьбы с бедностью.

Он отметил, что в прошлом году адресную помощь получили 47 тысяч малообеспеченных семей, в которых проживает 202 тысячи человек, среднемесячный размер помощи увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Он также подчеркнул, что в прошлом году около 4,6 процента населения страны или 466 тысяч человек были обеспечены ежемесячными и единовременными социальными пособиями, а среднемесячная пенсия по стране за последние три года увеличилась на 60 процентов.