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В этом году пакет социальных реформ в Азербайджане охватит 2,1 млн человек

В этом году пакет социальных реформ в Азербайджане охватит 2,1 млн человек Пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек.
Социальная защита
8 февраля 2022 г. 22:00
В этом году пакет социальных реформ в Азербайджане охватит 2,1 млн человек

Пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на Министерском форуме ООН.

Он подчеркнул, что последовательное повышение благосостояния населения является одним из основных приоритетов социально-экономической политики Азербайджана.

Министр сообщил, что за последние три года в стране реализовано три пакета социальных реформ на сумму 5 миллиардов манатов (около 3 миллиардов долларов).

В результате реформ социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.

По его словам, адресную государственную программу социальной помощи, которая является одной из мер борьбы с бедностью.

Он отметил, что в прошлом году адресную помощь получили 47 тысяч малообеспеченных семей, в которых проживает 202 тысячи человек, среднемесячный размер помощи увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Он также подчеркнул, что в прошлом году около 4,6 процента населения страны или 466 тысяч человек были обеспечены ежемесячными и единовременными социальными пособиями, а среднемесячная пенсия по стране за последние три года увеличилась на 60 процентов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda sosial islahatlar paketi 2,1 milyon insanı əhatə edəcək

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