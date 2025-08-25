В этом году около 3 тысяч освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

По состоянию на 1 июля 2025 года 2 800 лицам, освобожденным из пенитенциарных учреждений страны и нуждающимся в медицинской и социальной помощи, были назначены и выплачены единовременные пособия. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. Отметим, что граждане Азербайджана или постоянно проживающие в Азербайджане лица без гражданства, освобожденные из пенитенциарных учреждений и нуждающиеся в медицинской и социальной помощи, обеспечиваются единовременным пособием в размере четырехкратной минимальной месячной заработной платы (в настоящее время 1600 манатов).