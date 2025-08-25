О нас

В этом году около 3 тысяч освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

В этом году около 3 тысяч освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия В этом году около 3 тысяч освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия
Социальная защита
25 августа 2025 г. 12:52
В этом году около 3 тысяч освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

По состоянию на 1 июля 2025 года 2 800 лицам, освобожденным из пенитенциарных учреждений страны и нуждающимся в медицинской и социальной помощи, были назначены и выплачены единовременные пособия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отметим, что граждане Азербайджана или постоянно проживающие в Азербайджане лица без гражданства, освобожденные из пенитенциарных учреждений и нуждающиеся в медицинской и социальной помощи, обеспечиваются единовременным пособием в размере четырехкратной минимальной месячной заработной платы (в настоящее время 1600 манатов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il cəzaçəkmədən azad edilən 3 minə yaxın şəxsə birdəfəlik müavinətlər verilib

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi