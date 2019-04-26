Министерство: В этом году на производстве произошло 42 несчастных случая, 8 человек погибли, 34 пострадали

Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения провела мероприятие на темы "28 апреля - Всемирный день защиты труда" и "Основы и правила легализации трудовых отношений".

Как сообщили Report в министерстве, на мероприятии было подчеркнуто, что в 2019 году тема Всемирного дня защиты труда Международной организацией труда была определена как "Безопасность, здоровье и будущее труда".

Было отмечено, что в ряде случаев равнодушие к следованию требованиям законодательства в связи с защитой труда приводит к несчастным случаям на производстве, завершающимся потерей жизни и здоровья сотрудников. Сообщили, что в первом квартале 2019 года в Азербайджане произошло 42 несчастных случая, связанных с производством. В результате этих случаев 8 человек скончались, 34 – получили телесные травмы различной степени тяжести. Было обеспечено принятие мер в соответствии с результатами проведенных разбирательств.

На мероприятии также была дана информация об отрицательных результатах неофициальной занятости.

Участникам дали подробную информацию на соответствующие темы, ответили на их вопросы.