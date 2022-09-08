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В этом году на пенсии, пособия, адресную соцпомощь потрачено 4,3 млрд манатов

В этом году на пенсии, пособия, адресную соцпомощь потрачено 4,3 млрд манатов Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты в январе-августе текущего года на пенсии, пособия, адресную государственную социальную помощь населению выплачено 4 млрд 362 млн манатов. Как сообщили Report в Министерстве тру
Социальная защита
8 сентября 2022 г. 10:53
В этом году на пенсии, пособия, адресную соцпомощь потрачено 4,3 млрд манатов

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты в январе-августе текущего года на пенсии, пособия, адресную государственную социальную помощь населению выплачено 4 млрд 362 млн манатов.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, это на 9,5 процента, или 379 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Было отмечено, что динамика роста размера выплат по видам социального обеспечения продолжалась и в течение 8 месяцев текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il sosial təminat növləri üzrə əhaliyə 4 mlrd. 362 mln. manat ödənilib

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