В этом году на пенсии, пособия, адресную соцпомощь потрачено 4,3 млрд манатов

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты в январе-августе текущего года на пенсии, пособия, адресную государственную социальную помощь населению выплачено 4 млрд 362 млн манатов. Как сообщили Report в Министерстве тру

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты в январе-августе текущего года на пенсии, пособия, адресную государственную социальную помощь населению выплачено 4 млрд 362 млн манатов.



Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, это на 9,5 процента, или 379 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Было отмечено, что динамика роста размера выплат по видам социального обеспечения продолжалась и в течение 8 месяцев текущего года.