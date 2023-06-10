В этом году мерами активной политики занятости охвачено свыше 142 тыс. человек

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости 142 894 человек

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости 142 894 человек.

Об этом Report сообщили в министерстве.

34 823 из них были обеспечены работой, 4 113 человек - привлечены к программе самозанятости для создания своего малого бизнеса.

За отчетный период агентством также было привлечено к профессиональной подготовке 4 670 безработных. В рамках сотрудничества с работодателями для них были организованы подготовительные курсы по различным профнаправлениям и проведена работа по обеспечению их занятости.

В январе-мае 99 288 человек получили услуги профнаправленности.