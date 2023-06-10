О нас

В этом году мерами активной политики занятости охвачено свыше 142 тыс. человек

В этом году мерами активной политики занятости охвачено свыше 142 тыс. человек Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости 142 894 человек
Социальная защита
10 июня 2023 г. 12:06
В этом году мерами активной политики занятости охвачено свыше 142 тыс. человек

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости 142 894 человек.

Об этом Report сообщили в министерстве.

34 823 из них были обеспечены работой, 4 113 человек - привлечены к программе самозанятости для создания своего малого бизнеса.

За отчетный период агентством также было привлечено к профессиональной подготовке 4 670 безработных. В рамках сотрудничества с работодателями для них были организованы подготовительные курсы по различным профнаправлениям и проведена работа по обеспечению их занятости.

В январе-мае 99 288 человек получили услуги профнаправленности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yanvar-may aylarında 142 894 şəxs aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi