В этом году мерами активной политики занятости охвачено свыше 142 тыс. человек

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости 142 894 человек.
Об этом Report сообщили в министерстве.
34 823 из них были обеспечены работой, 4 113 человек - привлечены к программе самозанятости для создания своего малого бизнеса.
За отчетный период агентством также было привлечено к профессиональной подготовке 4 670 безработных. В рамках сотрудничества с работодателями для них были организованы подготовительные курсы по различным профнаправлениям и проведена работа по обеспечению их занятости.
В январе-мае 99 288 человек получили услуги профнаправленности.