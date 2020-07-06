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Report Georgia

Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году

Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году В этом году фонд заработной платы в стране вырос на 8 процентов
Социальная защита
6 июля 2020 г. 15:04
Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году

"В период пандемии было обеспечено сохранение 910 тысяч рабочих мест и в государственном секторе. Также были проведены работы по сохранению рабочих мест в частном секторе.  В частном секторе по сравнению с началом текущего года количество трудовых договоров увеличилось на 110 тысяч или на 17 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в настоящее время в частном секторе работает 750 тыс. сотрудников с трудовыми договорами: "В количестве трудовых договоров по государственному и частному сектору есть рост на 7 процентов. Увеличение числа трудовых договоров происходит за счет сокращения теневой экономики, легализации нелегальной занятости. Рост трудовых договоров также привел к увеличению фонда заработной платы. За 6 месяцев этого года фонд заработной платы в стране вырос на 8 процентов. Это очень важно и с точки зрения расширения легальной занятости".

 

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Версия на азербайджанском языке Bu il ölkədə əməkhaqqı fondu 8 faiz artıb

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