Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году

В этом году фонд заработной платы в стране вырос на 8 процентов

"В период пандемии было обеспечено сохранение 910 тысяч рабочих мест и в государственном секторе. Также были проведены работы по сохранению рабочих мест в частном секторе. В частном секторе по сравнению с началом текущего года количество трудовых договоров увеличилось на 110 тысяч или на 17 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в настоящее время в частном секторе работает 750 тыс. сотрудников с трудовыми договорами: "В количестве трудовых договоров по государственному и частному сектору есть рост на 7 процентов. Увеличение числа трудовых договоров происходит за счет сокращения теневой экономики, легализации нелегальной занятости. Рост трудовых договоров также привел к увеличению фонда заработной платы. За 6 месяцев этого года фонд заработной платы в стране вырос на 8 процентов. Это очень важно и с точки зрения расширения легальной занятости".