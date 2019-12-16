В этом году через систему ASAN Viza выдано около 870 тыс. виз

До сих пор через систему ASAN Viza выдано более 1 842 000 виз.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Сообщается, что 34% из них выпадает на визы, полученные гражданами 15 стран через соответствующую систему в международных аэропортах Азербайджана. По данным за первые 11 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдано виз на 39% больше, т.е. 869 905 виз.

82% иностранцев, прибывших в Азербайджан по ASAN Viza, в качестве причины визита указали туризм.

Больше всего для получения электронной визы в Азербайджан обращаются граждане Объединенного королевства, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Индии, Пакистана, Китая, Ирана, Туркменистана.

Отметим, что система ASAN Viza была учреждена по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2016 года, ее управление осуществляется Центром развития электронного правительства, подведомственного Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.