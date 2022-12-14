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В этом году инвалидность назначена более 54 тыс. человек

В этом году инвалидность назначена более 54 тыс. человек Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за январь-ноябрь текущего года назначило инвалидность 54,2 тыс. человек.
Социальная защита
14 декабря 2022 г. 16:26
В этом году инвалидность назначена более 54 тыс. человек

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за январь-ноябрь текущего года назначило инвалидность 54,2 тыс. человек.

Как сообщили Report в министерстве, 18,4 тыс. из них назначена первичная инвалидность, а 35,8 тыс. - повторная.

Оценка инвалидности проводится на основании данных, внесенных медицинским учреждением в электронную систему.

После установления инвалидности назначение соответствующих социальных выплат также осуществляется через электронную систему.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin edilib

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