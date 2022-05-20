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В этом году были усыновлены 92 ребенка

В этом году были усыновлены 92 ребенка В этом году усыновлены 92 ребенка, из которых мальчиков 51, девочек 41.
Социальная защита
20 мая 2022 г. 12:15
В этом году были усыновлены 92 ребенка

В этом году усыновлены 92 ребенка, из которых мальчиков 51, девочек 41.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

58 из них в возрасте до 3 лет, 26 - в возрасте от 4 до 11 лет, 8 - в возрасте от 12 до 18 лет.

Управление в сфере усыновления с 1 ноября 2019 года осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения. Созданием новой модели управления в этой сфере обеспечена электронизация услуг, построение прозрачной и гибкой системы.

В этом году 42 ребенка из учреждений социального обслуживания также были реинтегрированы в свои биологические семьи. Из них 15 девочек, 27 мальчиков.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 92 uşaq övladlığa götürülüb, 42 uşaq öz ailəsinə reinteqrasiya edilib

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