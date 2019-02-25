Президент Ильхам Алиев: В этом году 800 квартир будет куплено и передано семьям шехидов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "В этом году 800 квартир будет куплено и передано семьям шехидов. В прошлом году было предоставлено 626 квартир. То есть, в течение двух лет шехидам будет предоставлено более 1400 квартир".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

Глава государства отметил, что всем семьям шехидов, которые до сегодняшнего дня не получили жилье, будут предоставлены квартиры в ближайшее время. До сегодняшнего дня более 6 500 семей шехидов были обеспечены государством квартирами, домами.