В этом году 6 азербайджанских детей отданы на усыновление иностранным гражданам

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "За прошедший период текущего года в Азербайджане осуществлено 6 процессов межгосударственного усыновления".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил представитель отдела юридического обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедов.

Он отметил, что за 9 месяцев 2017 года в процессе межгосударственного усыновления Комитет передал на усыновление иностранным гражданам 6 детей: "Из усыновителей 3 граждане России, один гражданин Грузии, 1 – Германии, 1 – Турции. Большинство иностранных граждан-усыновителей – азербайджанцы. Гражданин Германии усыновил ребенка своей супруги-азербайджанки".

Представитель комитета напомнил, что за вопросом усыновления иностранными гражданами детей – граждан Азербайджана следит Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей: "До сих пор не встречались случаи возврата среди детей, отданных на усыновление, на основе отзыва Комитета".

По словам С. Мамедова, обращающиеся для усыновления в большинстве случаев хотят малолетних детей: "Обращающие предпочитают детей 3-5 лет. Иностранные граждане часто не придают большого значения полу ребенка, может быть и девочка, и мальчик".

Он отметил, что согласно законодательству страны, усыновители в течение 3 лет через каждые 6 месяцев должны представлять отчет азербайджанской стороне об образовании ребенка, развитии, адаптации в социальной среде: "К отчету добавляется 15-минутная видеозапись и фотографии. В период спустя 3 года этот процесс добровольный".