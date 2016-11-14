В этом году 45 проживающих в учреждениях соцобслуживания человек воссоединились со своими семьями

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В учреждениях социального обслуживания при министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) в общей сложности на полном государственном обеспечении проживают 1102 человека.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, 771 из них - лица старше 18 лет. Из них 230 человек живут в пансионате для инвалидов войны и труда в бакинском поселке Бильгя.

Помимо этого, в домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в селе Шаган Хазарского района Баку (дом-интернат номер 1) и в поселке Сарай Абшеронского района (дом-интернат номер 2) проживает 331 ребенок этой категории.

За последние годы по инициативе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в рамках программы Фонда Гейдара Алиева "Развитие детских домов и школ-интернатов" дома-интернаты были реконструированы и после ремонта оснащены современным инвентарем и оборудованием, здесь созданы все условия для нормального проживания и реабилитации детей. В оснащенных современным оборудованием учреждениях для осуществления лечебных процедур функционируют кабинеты физиотерапии, реабилитации, первичной помощи, функциональной диагностики, а также спортивные, музыкальные и конференц-залы. Здесь для формирования у детей с инвалидностью необходимых физических способностей и навыков созданы кабинеты реабилитации, а также кружки для развития у них врожденного таланта и навыков, трудовых навыков.

Наряду с этим, ведется соответствующая работа также и в направлении передачи детей из государственных детских учреждений в семьи (Де-институционализация). Эти работы уже дают свои плоды. Так, за прошедший период текущего года 45 человек, проживающих в этих учреждениях, воссоединились со своими семьями, часть из них - дети с ограниченными возможностями здоровья.